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Пользователи AliExpress оказались под угрозой

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: TASS/Scanpix

Специалисты обнаружили уязвимость на сайте популярной торговой площадки AliExpress.

В исследовании говорится, что у посетителей могло сработать перенаправление на зараженный сайт с вредоносным кодом, который похищал ценную информацию. Уязвимость была обнаружена в начале октября и быстро устранена администрацией AliExpress.

Тем не менее эксперты предупреждают, что злоумышленники могут продолжить распространять ссылки на опасный сайт с помощью фишинга.

При попытке перейти на портал злоумышленников покупатель видит всплывающее окно с предложением ввести данные банковской карты.

Специалисты также предупредили, что подобные атаки чаще происходят в предновогодний период, а также в преддверии Черной пятницы. Они рекомендуют обращать внимание на адрес сайта перед вводом важной информации.

В октябре специалисты по интернет-безопасности сообщили, что фишинг по-прежнему считается ключевым инструментом для киберпреступников.

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