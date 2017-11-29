Специалисты обнаружили в Google Play несколько приложений, которые загружают вредоносный софт на смартфоны пользователей. Об этом говорится в пресс-релизе компании ESET, пишет Лента.ру.

Речь идет о распространении мобильной версии банковского вымогателя BankBot. Его следы были обнаружены в приложениях-фонариках Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess и Sea FlashLight, а также в пасьянсах и инструментах для очистки памяти смартфона.

После установки программа анализирует имеющиеся на устройстве приложения и, в случае обнаружения банковских сервисов, запрашивает администраторские права. После этого в скрытом режиме под видом обновления загружается BankBot.

При открытии банковского приложения троян отображает окно с требованием ввести логин и пароль от личного кабинета. После этого злоумышленники получают доступ к банковскому счету жертвы.

Банковские карты пользователей Android оказались под угрозой