Определен самый популярный бренд Instagram

В ежегодном обзоре социальной сети Instagram был назван самый популярный бренд 2017 года. Первенство среди пользователей на этот раз досталось Dior, передает HypeBeast.

Сообщается, что рейтинг был составлен на основе хештегов, а также упоминаний брендов в постах и комментариях.

При этом, по числу поклонников брендов лидерство получила компания Chanel (9,6 миллиона юзеров выбрали именно эту марку).

На второй позиции идет Gucci (8,1 миллиона), а следом за ним Louis Vuitton, Saint Laurent и Balenciaga.