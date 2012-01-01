Против Google подан коллективный иск о незаконном сборе данных пользователей

Активисты из Великобритании подали в суд коллективный иск против компании Google, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей. Иск был подан от имени 5,4 млн пользователей, а общая сумма компенсаций, которые может выплатить компания в случае успеха истцов, составляет по меньшей мере около 1,3 млрд долларов.

Как пишет The Independent, претензии активистов во главе с бывшим директором организации Which?, занимающейся защитой прав потребителей, Ричардом Ллойдом касаются практики, существовавшей в 2011-2012 годах, когда Google отслеживала действия владельцев смартфонов iPhone в браузере Safari без их ведома. Собранные таким образом данные компания затем использовала для показа таргетированной рекламы.

По словам Ллойда, потерпевшие пользователи имеют право на компенсацию за сбор их данных. При этом он ответил, что сейчас Google и другие интернет-гиганты ведут себя так, будто находятся над законом. В свою очередь, представитель Google отметил, что компания не считает себя виновной и готова отстаивать свою позицию в суде.

Как отмечает Republic, это не первый подобный иск против Google – В 2012 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала против компании аналогичный иск, обвинив Google в отслеживании деятельности пользователей Safari, которые заблокировали соответствующие опции у себя на смартфонах. Эта практика компании нарушала предписания FTC. Рассмотрение иска закончился мировым соглашением, которое было заключено в ноябре 2012 года. В соответствии с ним, Google не признала вины в нарушении требований FTC, но согласилась выплатить штраф по гражданскому иску в размере 22,5 млн долларов. Также компания обязалась в течение полутора лет поддерживать систему, которая бы удаляла файлы cookie у пользователей браузера Safari.