Facebook выпустил детский мессенджер

Социальная сеть Facebook выпустила Messenger Kids предназначенный для маленьких пользователей. С его помощью они смогут общаться как с друзьями, так и с родителями. При этом им не придется регистрироваться, общение будет осуществляться через аккаунт родителей.

По правилам социальной сети детям запрещено иметь свои аккаунты. Новое приложение родитель сможет установить на смартфон ребенка и связать со своим аккаунтом.

Особенностью Messenger Kids является отсутствие в нем рекламы. При этом интерфейс адаптирован под ребенка - кнопки имеют увеличенный размер, а цветовая гамма более яркая, нежели у «взрослой» версии.

Всю переписку ребенка родители смогут читать, а также добавлять им для общения пользователей по собственному желанию. Как отмечают создатели мессенджера, он позволяет «мягко» контролировать ребенка.