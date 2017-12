В Paint нашли секретную функцию

Официально об этой возможности нигде не заявляется, и способ залить изображение фоном, переходящим из одного цвета в другой, был найден юзерами.

Для создания градиентного фона необходимо разделить холст линией на части и залить их разными цветами. После изображение нужно уменьшить до одного пикселя, а затем вернуть к исходному размеру. Таким образом можно делать не только двухцветный, но и многоцветный градиент.

В конце июля стало известно, что Microsoft прекратит поддержку Paint и удалит его из системы. Это вызвало волну негодования со стороны пользователей, и компания решила оставить редактор. После выхода обновления Fall Creators Update для Windows 10 он доступен в магазине приложений Windows Store.

did you know MSPAINT can make gradients? pic.twitter.com/zdJIUmxeyy— mikejmoffitt (@moftsoft) December 1, 2017