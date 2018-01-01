«Лаборатория Касперского» рассказала, кого будут атаковать хакеры в 2018 году

Компания «Лаборатория Касперского» подготовила прогноз о главных киберугрозах 2018 года, согласно которому целью хакеров станут технологические предприятия и разработчики программного обеспечения (ПО).

«Эксперты считают, что увеличится количество атак на разработчиков легитимного ПО. Проще говоря, атаковать будут не конечные цели - как правило, это большие компании с надежной и многослойной киберзащитой. В таких случаях гораздо проще использовать посредника, которым может выступить производитель популярных программ, используемых в корпоративном сегменте», - приводит «Интерфакс» сообщение компании.

При этом в прогнозе отмечается, что ущерб от активности вредоносного ПО в технологической сети может превышать вред, наносимый этим же ПО в корпоративной сети, а действия персонала в случае атаки на технологическую инфраструктуру зачастую организованы неэффективно.

Совокупность этих факторов делают промышленные системы привлекательными мишенями для атак с применением вирусов-вымогателей.

Хакеры будут активнее атаковать автомобили, медицинские устройства и смартфоны

В прогнозе «Лаборатории Касперского» также говорится, что под угрозой взлома в будущем году окажутся операционные системы автомобилей и персональные медицинские устройства.

«В 2018 году, по мнению экспертов,

злоумышленники могут выйти за границы привычных устройств и начать активнее атаковать новые подключенные к интернету системы

- например, автомобили или медицинские приборы. Так, в случае с машинами злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля: открыванием и закрыванием дверей, запуском двигателя, определением местонахождения и т.п.», – говорится в сообщении компании.

По оценкам экспертов, количество подключенных к интернету медицинских приборов в будущем году вырастет до 19 млн. Вместе со 100 млн фитнес-трекеров они станут объектом интереса хакеров. Атаки на подобные устройства могут привести к краже персональных данных владельцев или сбросу настроек, который может быть опасен для жизни пациентов.

Также в сообщении компании говорится, что хакеры продолжат атаковать смартфоны и планшеты, а

в сферу интересов киберпреступников попадут все возможные источники денег пользователей,

включая банковские приложения, криптокошельки и приложения с различными бонусами.

Наконец, аналитики компании полагают, что под угрозой кибератак в ближайшие месяцы окажутся домашние роутеры и модемы. Для их защиты эксперты рекомендуют пользователям сменить заводские пароли устройств и по возможности выделить для них отдельную подсеть.