Instagram начинает тестировать собственный мессенджер

Как пишет The Verge, приложение под названием Direct будет выпущено 7 декабря для платформ Android и iOS в шести странах: Израиле, Турции, Уругвае, Италии, Португалии и Чили. Сроки тестирования не уточняются, но, если Instagram все же запустит Direct по всему миру, это приложение станет третьим популярным мессенджером в коллекции сервисов Facebook, составив компанию WhatsApp и Facebook Messenger.

«Direct развивался внутри Instagram больше четырех лет, но мы можем сделать его еще лучше, если он будет отделен от Instagram. Мы можем раздвинуть границы, создав самое быстрое и креативное приложение, если Direct превратится в привязанное к камере приложение», - сказал менеджер Instagram Хемаль Шах.

The Verge отмечает, что за время своего существования раздел Direct в Instagram пережил несколько редизайнов, и к апрелю нынешнего года им ежемесячно пользовалось 375 млн человек. Росту аудитории Direct поспособствовала популярность функции Instagram Stories - комментарии к самоудаляющимся публикациям отправляются в виде сообщений в Direct.

В нынешнем виде экспериментальное приложение Direct состоит из трех основных разделов. Один из них открывает доступ к камере, позволяя сделать снимок и обработать его для отправки собеседникам (в настройках присутствуют четыре фильтра, которых нет в Instagram). Второй раздел содержит список диалогов, а третий позволяет пользователю настроить свой профиль. При этом из Direct можно напрямую переключиться на основное приложение Instagram.

Напомним, что практика выделения функции обмена сообщений в отдельное приложение не является новой - в 2014 году так поступила сама Facebook, выпустив Messenger в виде отдельного приложения, и поначалу этот шаг вызвал шквал критики со стороны пользователей, вынужденных скачивать и устанавливать новую программу. Однако теперь Facebook Messenger пользуется свыше 1,3 млрд человек.