Пользователей Facebook атакует новый вирус!

В социальной сети Facebook распространяется новый вирус, сообщают Факты. Пользователям от друзей приходят сообщения с вложенным файлом video_1459 (цифры могут быть разными).

«Если вы получили такое сообщение, то не скачивайте и открывайте его. Перейдя по ссылке, начинается загрузка файла программы, которую нужно установить. Затем появляется значок программы похожий на YouTube. В результате чего данные вашей страницы оказываются руках мошенников. Тогда уже от вашего имени идет рассылка спама», – сообщает СМИ.

FOTO: Скриншот

FOTO: Скриншот

Избавиться от вируса можно почистив компьютер с помощью антивируса. После надо сменить пароль на Facebook и установить двухфакторную аутентификацию.