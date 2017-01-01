Названы самые ненадежные пароли 2017 года

Компания SplashData обнародовала ежегодный рейтинг ста наиболее ненадежных паролей. Четвертый год подряд первое место занимает комбинация 123456, передает CSO.

В ходе составления рейтинга специалисты SplashData проанализировали около пяти миллионов паролей, которые были взломаны в уходящем году.

Вторую позицию занимает слово password («пароль»), а третью - комбинация 12345678.

Также стало известно, что в этом году стали массово устанавливать пароли, которые связаны с киносагой «Звездные войны».

«Хакеры используют слова и термины из поп-культуры и взламывают аккаунты, поскольку понимают, что люди пользуются подобными легко запоминающимися словами», - прокомментировала представитель компании Морган Слейн.