Преподаватель Тартуского университета - создатель биткойна?

Мы спросили у знатока криптовалюты Сауга, что он думает относительно статьи Postimees, где юрист из США Джастин Собаджи с полной уверенностью говорит, что за псевдонимом Сатоси Накамото прячется эстонец Хелгер Липмаа, ведущий специалист по криптографии института инфотехнологий Тартуского университета.

«Мне кажется, что мы имеем дело с интересной спекуляцией», — сказал Сауга. Он отметил, что теперь не так уж важно, кто был создателем биткойна, поскольку система уже живет своей жизнью.

«Нам просто хотелось бы знать, кто стоит за гениальным изобретением. Но, по-моему, будет куда более интригующе, если этот человек навсегда останется мистической тайной», — надеется он.

В то же время Сауга полагает, что, если процесс создания биткойна считают как-либо связанным с Эстонией, у страны может появится возможность извлечь из этого прибыль.

Того же мнения, что и Сауго, придерживается руководитель института технологий Тартуского университета профессор Яак Вило, который сказал, что попытка связать эстонского ученого с созданием биткойна достойна сюжета художественного произведения, но это маловероятно.