Появилось приложение, фиксирующее согласие на секс

Разработано мобильное приложение LegalFling, при помощи которого можно фиксировать согласие на секс. Для этого нужно свайпнуть в определенную сторону, выбрав подходящий для ситуации и партнера ответ, пишет Alphr.

Как отмечают разработчики, подписание контракта перед половым контактом - не самая удобная процедура. А данное приложение позволяет решить такую проблему.

Издание сообщает, что подобные приложения уже существуют, однако без блокчейна. Использовать приложение может показаться кому-то диким, однако «никогда не знаешь, какому потрясению подверглись другие люди».