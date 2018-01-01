Интернету предрекли скорое разрушение

Масштабные кибератаки могут привести к скорому разрушению целостности глобального интернета, считают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Исследование под названием «Глобальные риски — 2018» было представлено в Женеве, передает ТАСС.

«Распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств интернета на национальные и региональные «огороженные участки»», — предупреждают специалисты.

Авторы исследования призывают правительства разных стран кооперироваться в борьбе с международными хакерскими группировками, а также подключить к процессу технологические компании, специализирующиеся на изучении и предотвращении атак.

Эксперты предупреждают, что ошибочное определение источника кибератак может привести к удару по непричастным странам,

а в крайнем случае — к применению обычного вооружения.

В этой связи специалисты настаивают на выработке правовых норм для кибервойн по аналогии с вооруженными конфликтами. «Известные концепции, такие как транспарентность, пропорциональность и нераспространение, могли бы быть перекодифицированы для киберсферы», — отмечается в докладе.

Кроме того, специалисты ВЭФ призывают подумать над международным запретом на применение отдельных классов кибератак.