Facebook предоставит приоритет в ленте местным новостям

Социальная сеть Facebook будет отдавать приоритет местным новостям для показа пользователям в ленте новостей. Об этом сообщил во вторник, 30 января, основатель соцсети Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

«Наше следующее обновление сегодня – продвижение новостей из местных источников. Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение в наших сообществах и влияют на нашу жизнь», – написал Цукерберг.

Он также уточнил, что эти изменения сначала вступят в силу в американском сегменте соцсети.

«Если вы следуете местному изданию или если кто-то делится местным рассказом, он может появиться выше в ленте новостей», – добавил Цукерберг.

Напомним, 12 января Марк Цукерберг заявил, что в Facebook будет изменен алгоритм наполнения ленты новостей, что должно положительно сказаться на функционировании самой соцсети.

Вскоре после этой новости состояние Цукерберга уменьшилось почти на 3 млрд долларов.