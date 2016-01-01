Приложение Google научилось предсказывать задержки авиарейсов

Разработчики сервиса Google Flights, предназначенного для поиска и покупки авиабилетов, внедрили в него элементы искусственного интеллекта, которые позволяют предсказывать возможную задержку рейса и информировать о ней пользователя, пишет Engadget.

Для прогнозирования возможной задержки система анализирует статистику предыдущих полетов по заданному маршруту и уведомляет пользователя в случае, если вероятность задержки составляет не менее 80%. При этом в Google подчеркивают, что речь идет только о прогнозе и пассажирам все равно следует прибывать в аэропорт вовремя.

Еще одно нововведение сервиса касается рейсов американских авиакомпаний American, Delta и United Airlines: теперь при покупке билетов Google Flights будет показывать пользователям информацию о дополнительных сборах, включая оплату багажа и плату за выбор места в салоне.

Напомним, в 2016 году российская компания Taktik Labs создала мобильное приложение под названием SkyGuru, предназначенное для людей, страдающих аэрофобией и помогающее им справиться со страхом полета. Суть работы SkyGuru состоит в том, что программа в режиме онлайн объясняет пассажиру, что происходит во время полета. Для этого приложение использует те же авиационные данные, что и пилоты, заранее скачивая их из интернета.