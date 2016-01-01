Facebook будет проверять заказчиков политической рекламы

Facebook планирует до начала выборов в Конгресс США в ноябре нынешнего года приступить к верификации лиц, которые за плату собираются разместить политическую рекламу в этой социальной сети.

Чтобы проверить идентичность и местонахождение заказчиков рекламы, связанной с американскими выборами, компания намерена рассылать им открытки почтой США. Об этом сообщила директор Facebook по глобальной политике Кэти Харбат в интервью Reuters.

«Если кто-то использует платное приложение на Facebook, в котором упоминается один из кандидатов на выборах в федеральный орган власти, мы пошлем ему почтовую открытку с кодом, которым он сможет подтвердить, что находится в Соединенных Штатах», – сказала Харбат, отметив, что это не решит всех проблем.

По ее словам, соцсеть вынуждена прибегнуть к «старомодному способу рассылки кодов традиционной почтой», поскольку это является самым эффективным способом предотвратить ситуацию, в которой россияне покупали политическую рекламу в Facebook, выдавая себя за кого-то другого.

Таким образом Facebook реагирует на требования законодателей, экспертов в области безопасности и общественных организаций, наблюдающих за выборами, которые критикуют соцсети за то, что они не противодействовали распространению в них политической пропаганды и дезинформации Россией во время выборов президента США в 2016 году.

Напомним, 16 февраля Минюст США предъявил 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам президента США. Этих лиц обвиняют в «сговоре с целью мошенничества против США».