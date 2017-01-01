Huawei представила безрамочный ноутбук MateBook X Pro с камерой в клавиатуре

2017 год ознаменовался появлением на рынке целого ряда смартфонов с безрамочными дисплеями, и к этому тренду присоединяются все новые производители. Китайская компания Huawei, в модельном ряду которой уже есть несколько безрамочных смартфонов, решила пойти дальше - в преддверии открытия выставки MWC в Барселоне она представила ноутбук MateBook X Pro, дисплей которого имеет непривычно малые для таких устройств рамки, занимающие менее 10% поверхности.

Как пишет Engadget, диагональ сенсорного дисплея MateBook X Pro составляет 13,9 дюйма, а работает ноутбук на базе процессора Intel Core i5 или Core i7 восьмого поколения. Также устройство получило дискретную видеокарту Nvidia MX150.

Тонкие рамки дисплея вынудили разработчиков ноутбука искать новое место для встроенной веб-камеры. В результате инженеры решили разместить ее в верхней части клавиатуры: камера расположена под специальной кнопкой и выдвигается при нажатии на нее. Такой подход позволяет будущим владельцам ноутбука не беспокоиться о возможной уязвимости камеры для хакеров и не заклеивать ее скотчем по примеру главы Facebook Марка Цукерберга.

Также новый ноутбук Huawei получил два порта USB-C, один порт USB-A, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения питания, и батарею, которая обеспечивает устройству до 14 часов автономной работы, пишет The Verge. Вес ноутбука составляет 1,33 кг.

Сообщается, что продажи MateBook X Pro начнутся весной. Стоимость ноутбука с процессором Core i5 и накопителем на 256 ГБ в Европе составит 1499 евро.