Почему стоит выбирать смарт-часы вместо классических часов

Продажи смарт-устройств растут из года в год. Как отмечают мобильные операторы, наибольшим спросом в настоящее время пользуются спортивные браслеты и смарт-часы, ассортимент которых на рынке становится все шире, а функциональность - все более впечатляющей от модели к модели. Так стоит ли выбирать смарт-часы вместо классических часов? «Tele2» обобщил основные преимущества этого устройства.

Мгновенный и удобный доступ к информации на работе и отдыхе

В далекие 1970 гг., когда появились первые наработки смарт-часов, их изобретатели не могли даже представить себе, что когда-нибудь на маленьком экране часов мы сможем увидеть все входящие сообщения в Facebook или WhatsApp, читать электронную почту по работе и следить за происходящим в социальных сетях. Главное достоинство смарт-часов заключается в том, что они позволяют мгновенно получить доступ к информации, как только она поступила - для этого больше не нужно искать телефон или бежать к компьютеру. Для того чтобы узнать, насколько важно входящее сообщение, нужно лишь взглянуть на свои часы. Особенно это помогает в ситуациях, когда телефоном неудобно или даже запрещено пользоваться. В то же время часы у нас всегда на руке.

Важно, что кроме стандартных функций, таких как, например, уже упомянутый просмотр входящих сообщений и электронной почты, в смарт-часах можно увидеть прогноз погоды, дату и, скорректировав в соответствии со своими потребностями, другую информацию, которая для вас актуальна. Например, можно объединить смарт-устройство со своим рабочим или семейным календарем, следить за любимыми новостными и тематическими порталами, даже каналами Youtube (некоторые модели предлагают также просмотр видео) или установить в смарт-часы приложения, которые отражают состояние финансовых рынков - контент каждый пользователь может настроить в соответствии со своими индивидуальными потребностями и интересами.

Помощник в спорте и здоровом образе жизни

Самой часто используемой функцией смарт-часов является подсчет шагов, отслеживание потраченных калорий и то, сколько километров их обладатель прошел, пробежал, проехал или проплыл. Еще несколько лет назад многие из нас не следили за тем, достаточно ли много они двигаются в повседневной жизни, и, следует отметить, что это и правда было сложно замерить. Смарт-часы и так называемые спортивные браслеты являются в этом незаменимыми помощниками. Кроме того, они не только показывают, насколько мы физически активны в повседневной жизни и достигаем ли установленных целей, но и сами побуждают нас двигаться.

В зависимости от модели смарт-часы анализируют, что именно мы делаем в каждый конкретный момент. Если мы проводим достаточно длительное время сидя, устройство напомнит нам о том, что пора размяться. И, наоборот, вместо призыва размяться, отдельные модели также предупредят о том, что физической нагрузки слишком много. Об этом смарт-часы узнают благодаря сенсорам, которые замеряют пульс владельца и, когда он быстро растет и превышает норму, призывают взять передышку. Но это далеко не единственные функции смарт-часов, которые помогают нам придерживаться здорового образа жизни. Дополнительно следует отметить также подсчет количества выпитой воды и мониторинг качества сна.

Удобно управлять и совмещать с другими устройствами и техникой

Смарт-часы уже теперь предлагают нам удобное управление и другими гаджетами - беспроводным наушникам/музыкальным плейером в компьютере или в машине, а также телевизором. Некоторые производители автомобилей, например, Volkswagen, разработали приложения, которые помогают при помощи смарт-часов найти свой автомобиль на стоянке, позволяют открывать и закрывать его, а также следят за уровнем топлива или заряда аккумулятора в электронных моделях автомобилей. При помощи смарт-часов их владелец может найти не только автомобиль, но и телефон, который оставил где-то в дальнем углу или кармане.

Активным спортсменам по душе придется также возможность соединить смарт-часы с «умными» наушниками. Так, например, Samsung предлагает новые беспроводные наушники, которые можно подключать и к смарт-часам, и к любому телефону на основе Android или iOS. Если подсоединить друг к другу наушники и смарт-часы, можно слушать плейлисты, которые сохранены в часах.

Через смарт-часы мы можем управлять также презентациями, что особенно актуально для работающих людей. Через специальное приложение гаджет подсоединяется к программе презентаций в компьютере и помогает одним движением пальца переключать слайды.

Главное - начать пользоваться смарт-часами и посвятить несколько часов тому, чтобы изучить возможности устройства. Как только вы настроите их в соответствии со своими интересами и повседневными потребностями, вы сразу ощутите, насколько это хороший помощник буквально во всем.