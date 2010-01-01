Умер выдавший властям США Челси Мэннинг хакер

Хакер Адриан Ламо, способствовавший аресту сотрудничавшего с Wikileaks военнослужащего армии США Брэдли Мэннинга (ставший после смены пола Челси Мэннинг), умер в возрасте 37 лет, передает «Би-би-си».

Причина его смерти неизвестна.

О смерти Ламо его друзьям сообщил его отец Марио.

В интервью the Guardian в 2011 году Ламо заявил, что решение выдать Мэннинг американским властям он не принимал, но оно на него «давило».

Американского военного Брэдли Мэннинга арестовали в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов. Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он подал заявление о смене имени и пола. Мэннинг вышла на свободу в мае 2017 года по указу Барака Обамы.