В Symantec рассказали о вирусе, перехватывающем звонки в банки

Как поясняется в блоге компании, зловред перенаправляет исходящие звонки пользователя зараженного устройства в банк на номер мошенников, что позволяет им получить данные для кражи средств жертвы. Также эта версия Fakebank маскирует входящие звонки злоумышленников под звонки из банка.

В настоящее время вирус распространяется через сторонние магазины приложений для Android, маскируясь под 22 различные программы. В основном его жертвами стали клиенты банков Южной Кореи.

Как и всегда в подобных случаях, в Symantec рекомендуют пользователям не загружать приложения из неизвестных источников и установить на устройство антивирусное ПО.

Напомним, в январе этого года эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили об Android-вирусе под названием Skygofree, который представляет собой многофункциональный шпионский инструмент. В частности, он способен перехватывать звонки, SMS-сообщения и прочие данные пользователя. Также вирус может скрытно включить фронтальную камеру и сделать снимок, когда пользователь разблокирует устройство. Помимо этого, Skygofree может отслеживать местоположение устройства и включать запись звука, когда владелец оказывается вблизи определенных координат. Это означает, что хакеры могут начать прослушивать окружение жертвы, когда она входит в офис или находится в другом месте, представляющем интерес для злоумышленников.