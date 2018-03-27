Xiaomi представила мощный ноутбук для геймеров

Китайская компания Xiaomi презентовала 27 марта мощный игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop. Новинка получила внушительные характеристики, а также дополнительные опции в виде подсветки клавиш и видеокарты GTX 1060. Об этом пишет Engadget.

По информации издания, ноутбук получил диагональ дисплея 15,6 дюйма, производительный процессор Intel i7-7700HQ, 16 ГБ оперативной памяти, SSD емкостью 256 ГБ и HDD на 1 ТБ.

Do you ❤️ gaming? We have created this amazing new 15.6" Mi Gaming Laptop especially for you! pic.twitter.com/wmMpwQbcIk— Mi (@xiaomi) March 27, 2018

Благодаря инновационной системе охлаждения устройство практически не будет нагреваться.

Стоимость ноутбука на родине составит 1439 долларов США.

Также была представлена более бюджетная модель ноутбука Mi Gaming с 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 128 ГБ, HDD на 1 ТБ и видеокартой GTX 1050ti. Ее стоимость составляет 959 долларов США.