Xiaomi представила мощный ноутбук для геймеров

По информации издания, ноутбук получил диагональ дисплея 15,6 дюйма, производительный процессор Intel i7-7700HQ, 16 ГБ оперативной памяти, SSD емкостью 256 ГБ и HDD на 1 ТБ.

Do you ❤️ gaming? We have created this amazing new 15.6" Mi Gaming Laptop especially for you! pic.twitter.com/wmMpwQbcIk— Mi (@xiaomi) March 27, 2018