Microsoft вводит запрет на ругань матом

Компания Microsoft вводит запрет на ругательства матом. Данное требование вступит в силу 1 мая 2018 года. Об этом пишет Eurogamer.

Согласно новому правилу пользователь сможет потерять право доступа к своим учетным записям вместе со всеми программами в случае использования ненормативной лексики и «агрессивных выпадов и угроз».

Таким образом, употребление мата будет запрещено во всех программах.

Однако не уточняется, какие именно слова будут считаться оскорбительными.

Кроме того сообщается, что компания оставит за собой право закрыть доступ нарушителю к службам, или удалить его учетные записи. В то же время сотрудники компании имеют право просматривать личную переписку, а также личные данные нарушителя.

Ранее сообщалось, что компания Amazon впервые обогнала по капитализациикорпорацию Microsoft.