Глава Apple разрешил смотреть порно

Глава корпорации Apple Тим Кук сообщил, что не возражает против просмотра видео для взрослых на моделях линейки iPhone. Об этом он сказал в интервью американскому каналу MSNBC.

Таким образом руководитель компании оспорил прежнюю официальную точку зрения Apple на порнографический контент. Ранее сотрудники IT-гиганта высказывались о нем как о недопустимом.

В разговоре с журналистами Кук рассказал об установлении сотрудничества с компаниями, предлагающими приложения для магазина AppStore. Со слов главы корпорации, Apple действительно отказывается продавать продукты, содержащие порнографический контент.

«Это не означает, что вы не можете использовать iPhone, чтобы перейти в браузер и посетить некоторые порносайты, если хотите…» — заметил Кук. «Никто этого не делает», — пошутил интервьюер. Однако глава Apple заметил, что не смеется над этим, и подтвердил, что корпорация отвергает контент для взрослых только применимо к AppStore, который могут посещать дети.

Эта позиция кардинально отличается от точки зрения бывшего руководителя компании Стива Джобса, который в жестких выражениях объявлял гаджеты от Apple «свободными от порно».