Мошенники заработали почти $30000 на сбое Telegram

Сбой мессенджер Telegram, который произошел сегодня, стал не только поводом для недовольства юзеров, но и удачной возможностью для мошенников, которым удалось заработать более 67 монет Ethereum или $27 800 в денежном эквиваленте, пишет AIN.ua.

Как отмечается, спамеры использовали одну из популярных техник социальной инженерии. Наследуя знаменитых «нигерийских принцев», которые обещают миллиарды в обмен на финансовую помощь, они создали поддельный аккаунт и анонсировали «раздачу» криптовалют.

В случае с Дуровым профиль @durovslav преподнес это в виде извинений за продолжительный сбой. Твит с текстом: «Чтобы расширить свои извинения, я провожу раздачу Ethereum. Детали по ссылке» был опубликован в ответ официальному заявлению Дурова о причинах сбоя и собрал более 186 лайков.

Также под ним появились сообщения от ботов, заявляющие об успешности транзакций и получении монет в двукратном объеме.

Из-за визуального сходства многие пользователи приняли акцию за реальную.

Ее условия максимально просты: известная личность якобы обещает отправить вдвое больше криптовалюты в ответ на транзакцию на определенный кошелек. Обычно под это создается фейковая страница, имитирующая обратные выплаты.

Однако в действительности мошенники просто присваивают себе вырученные монеты. Данные о реальном состоянии указаного ETH-кошелька можно увидеть на сайте etherscan. Всего он получили более 60 переводов, крупнейший из них составил 10 монет эфириума.