Биткоин сегодня падал ниже $7000

Курс биткоина сегодня опускался ниже очередной психологической отметки. За последние сутки он опять упал и сейчас торгуется на отметке в $7205. Все остальные криптовалюты торгуются в основном в красной зоне.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает падать. По состоянию на 30 марта курс биткоина на некоторое время опускался ниже $7000, свидетельствуют данные торгов портала Coinmarketcap.com.

Так за сутки биткоин подешевел на 5,04% и сейчас торгуется на отметке $7205.

Все остальные криптовалюты демонстрируют негативную динамику. Цена на Ethereum в минусе на 2,91% опустившись до $405. В частности, Ripple упал на 3,82% и торгуется на уровне $0,52. Курс Bitcoin Cash опустился на 5,5% и за монету теперь дают $740.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 271 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 45% всего рынка.

Напомним, по состоянию на 28 марта курс биткоина опустился ниже $8000.