Латвия занимает 2-е место в мире по использованию мобильных данных

Согласно подготовленному OECD докладу Digital Economy Outlook, Латвия занимает второе место в мире по использованию мобильного интернета. Средний показатель Латвии составляет 8,2 GB в месяц. Больше латвийцев мобильные данные используют только финны. Третье место занимает Австрия, за ней расположились Швеция и Дания.

Жители Латвии также очень часто пользуются услугами интернет-банка: в 2017 году 61,2% общества были активными пользователями. Среди всех стран ЕС по этому показателю Латвия занимает 10 место.

По доступности онлайн услуг госуправления Латвия занимает 8 место, в то время как в 2016 году была на 13. Увеличивается и активность общества в использовании таких услуг.

Например, порталом www.latvija.lv с момента его создания воспользовалось уже более 800 000 уникальных пользователей, к тому же каждый год количество уникальных пользователей растет в среднем на 100 000.

В целом услуги э-управления используют 38% населения, что выше средних показателей по ЕС.

Самые популярные услуги на портале www.latvija.lv – это декларирование места жительства, информация о социальных взносах и электронная регистрация в университеты.