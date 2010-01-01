Бывший сотрудник Microsoft назвал причины провала Windows Phone

Брэндон Уотсон, старший директор по Windows Phone в период с марта 2010 года по февраль 2012 года, отвечавший за управление продуктами и платформой для разработчиков, рассказал, почему на самом деле мобильная операционная система Microsoft не смогла стать популярной.

По его словам, во всем виноваты мобильные операторы и производители устройств.

В социальной сети Twitter между бывшим сотрудником Microsoft и Аланом Менделевичем, основателем компании AdDuplex, занимавшейся кроссплатформенным продвижением игр и приложений для Windows Phone, завязался спор, пишет 4pda.ru. Алан считает, что причиной провала мобильной платформы Microsoft недостаточное внимание компании к количеству доступного софта. Брэндон Уотсон с этим утверждением не согласился.

«Windows Phone умер, потому что было почти невозможно победить Google или Apple без поддержки мобильных операторов и производителей смартфонов»,

— заявил Брэндон Уотсон.

Отметим, что в конце прошлого года известный издатель мобильных игр раскритиковал подход Microsoft к сотрудничеству с разработчиками, которые были готовы поддержать мобильную версию Windows.