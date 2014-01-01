Личные сообщения Марка Цукерберга начали пропадать из переписки с пользователями

Facebook начала удалять старые сообщения, которые создатель соцсети Марк Цукерберг отправлял другим пользователям. Несколько человек на условиях анонимности рассказали TechCrunch, что больше не могут найти в своих чатах сообщения, которые когда-то получили от Цукерберга. Причем уведомления о получении сообщений сохранились в электронной почте.

В пресс-службе Facebook заявили, что с 2014 года изменили политику коммуникации с высшим руководством компании — это было связано с публикацией переписки руководства Sony Pictures.

«Помимо прочего был ограничен период сохранения сообщений от Марка [Цукерберга] в Messenger», — заявили представители соцсети. По информации TechCrunch, это также затронуло сообщения от других топ-менеджеров компании.

Сообщения Цукерберга, отправленные несколько лет назад, начали пропадать из чатов как бывших сотрудников, так и тех, кто не работал в Facebook. В результате получается, что человек якобы говорил сам с собой, потому что видны только его собственные реплики, но не ответы Цукерберга.

Facebook позволяет удалять сообщения в чате, но они исчезают только у того пользователя, который сам принял такое решение. Все отправленные и полученные собеседником сообщения сохраняются на его стороне.

В марте 2018 года руководство Facebook подвергли критике в связи с публикацией расследований о британской компании Cambridge Analytica. Приложение этой фирмы смогло собрать данные 87 миллионов профилей пользователей соцсети, чтобы потом применять их для рекламных и политических кампаний.

Цукерберг после этого пообещал ужесточить политику соцсети в отношении раскрытия пользовательских данных.