Россия потребовала удалить Telegram из App Store и Google Play

Роскомнадзор направил в магазины приложений App Store и Google Play письмо с требованием как можно скорее удалить Telegram. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает РБК.

"Ответом (на письмо регулятора - ред.) должно стать удаление программы Telegram. Роскомнадзор требует прекратить распространение этого приложения "в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировки доступа к сервису Telegram на территории России.

Решением Таганского районного суда на ведомство возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership.