Роскомнадзор открестился от поломки Google

Роскомнадзор отверг причастность к блокировке стартовой страницы Google.ru в России, а также к недоступности ресурсов Googlе, отвечающие за капчи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Информация о том, что сервисы оказались недоступны из-за массовых блокировок, связанных с попыткой Роскомнадзора ограничить работу Telegram в России, не соответствует действительности, уверяют в ведомстве.

«Проблемы с доступом к данной странице (Google.ru — прим. ред.) могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — говорится в сообщении регулятора.

Роскомнадзор 22 апреля подтвердилвнесение в реестр запрещенной информации еще нескольких IP-адресов Google, объяснив, что через эти адреса мессенджер Telegram продолжает работать в России.

Специализированные порталы сообщали, что главная страница Google была заблокирована после того, как ведомство направило провайдерам несколько IP-адресов, в числе которых оказались адреса поиска google.com.

По данным «Роскомсвободы», в реестре запрещенных сайтов находится более 1,5 миллиона IP-адресов Google. Массовые блокировки IP-адресов начались 16 апреля, после того, как Таганский суд постановил ограничить доступ к Telegram в России из-за отказа владельцев мессенджера предоставить ФСБ алгоритм расшифровки переписки пользователей.

Также Роскомнадзор ограничивает доступ к VPN и прокси, позволяющими пользоваться заблокированным сайтами в обход запрету. При этом Telegram по-прежнему преимущественно доступен в России.