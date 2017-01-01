Прибыль Facebook выросла почти в два раза

Чистая прибыль социальной сети Facebook в первом квартале этого года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 4,988 млрд долл. Как говорится в отчете компании, разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 1,69 долл. против 1,04 долл. годом ранее.

Также в 1,5 раза выросла выручка компании, составив $11,966 млрд.

Выручка компании от рекламы составила 11,795 млрд долл., что также в 1,5 раза превосходит показатель первого квартала 2017 года.

Выручка от мобильной рекламы выросла до 91% от всех рекламных доходов с 85% в аналогичном периоде прошлого года.

В марте число активных пользователей соцсети составило 1,45 млрд человек, что на 13% больше, чем в марте прошлого года. Среднее число активных пользователей в месяц выросло на 13% в годовом выражении - до 2,2 млрд пользователей.

Напомним, в прошлом году Facebook потратила около 9 миллионов долларов на обеспечение личной безопасности своего руководителя и основателя социальной сети Марка Цукерберга.