СМИ: Бюджетный iPhone лишат важной функции

Аналитик Мин-Чи Куо из компании KGI Securities заявил о том, что будущий бюджетный iPhone лишится важной функции из-за некоторых новых компонентов. В частности, речь идет о технологии 3D-Touch. Об этом пишет BGR.

По словам специалиста, в бюджетном смартфоне будет реализована технология Cover Glass Sensor, которая предполагает размещение сенсора в самом стекле.

При этом новый тип стекла должен обеспечить большую прочность и легкость iPhone.

Также, по словам эксперта, гаджет получит «пленочный» сенсор, увеличивающий стоимость дисплея на 15 процентов. Из-за этого функционал 3D-Touch в LED-iPhone будет отключен полностью, чтобы сделать гаджет дешевле.