В Сети опубликовали видео с iPhone SE 2

Смартфон, вероятнее всего, лишится привычной кнопки Home и получит внешний вид, очень напоминающий предшественника. В Сети был опубликован видеоролик с iPhone SE 2. Внешний вид гаджета был воссоздан по опубликованным в Интернете CAD-чертежам. Об этом пишет Tiger Mobiles.

Внешне iPhone SE 2 очень напоминает предшественника. Однако на лицевой панели он не имеет привычной кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.

Также заметно, что смартфон лишился разъема для наушников в 3,5 мм. В настоящее время однозначно неизвестно, получит ли гаджет Face ID. Однако в случае, если iPhone будет оснащен системой распознавания лица, его стоимость едва ли будет бюджетной.

Ранее сообщалось, что будущий бюджетный iPhone могут лишить важной функции ради снижения его стоимости.