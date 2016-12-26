Ученые вычислили дату разрушения Земли

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Специалисты из Бельгии смогли назвать приблизительные сроки уничтожения нашей планеты.

Бельгийские ученые заявили, что смогли вычислить дату исчезновения Земли. Ученые при изучении этого вопроса основывались на данных L2 Puppis, так как этот объект имеет массу, аналогичную Солнцу.

Как оказалось, Земля будет уничтожена после превращения ближайшей к нам звезды в гиганта. Это произойдет через пять миллиардов лет, пишет ФАН. А еще Венера вместе с Меркурием будут разрушены в связи с солнечными превращениями.

Ученые ранее уже сообщали об утончении земной атмосферы, грозящей превратить планету в безжизненную пустыню, аналог которой можно видеть на Марсе, а также после наблюдений за WD 1145+017 было выяснено, что звезду уничтожило Солнце, а частицы небесного тела стали причиной гибели близлежащей планеты. Вот такая участь ждет Землю после того, как в аномальной жаре погибнет все живое

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