SpaceX показала снимок планируемой к запуску сверхтяжелой ракеты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Компания SpaceX опубликовала в Instagram первый снимок создаваемого ею сверхтяжелого носителя Falcon Heavy. Его грузоподъемность составляет 54,4 тонны на низкой опорной орбите, что почти в два раза превышает возможности по выводу полезной нагрузки у самой мощной эксплуатируемой на текущий момент в мире ракеты Delta IV Heavy.

На представленном снимке показан фрагмент носителя между первой и второй ступенями. Публикация снимка означает, что давно обещанный носитель в скором времени может полететь, отмечает издание ArsTechnica. Ранее его источники подтвердили информацию о том, что это должно произойти в середине 2017 года.

Старт запланирован с площадки 39A космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета состоит из двух ступеней и пары боковых ускорителей, которые оснащены двигателями Merlin. Стоимость пуска Falcon Heavy оценивается в 90 миллионов долларов, что позволяет значительно удешевить полеты на Луну и Марс.

Instagram

Для сравнения, стоимость пуска разрабатываемой Boeing для марсианской программы НАСА сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), грузоподъемность которой на низкой опорной орбите составит минимум 70 тонн, на порядок дороже. Тестовый пуск SLS запланирован на конец 2018 года.

В настоящее время в мире только в США проекты создания новых сверхтяжелых ракет дошли до этапа сборки носителей. В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V, использовалась в американской лунной программе. Другой носитель, Н-1, создавался в СССР. Все четыре его старта прошли неудачно. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия», запускался два раза. Все его старты были удачными. В настоящее время программы Saturn V, Н-1 и «Энергия» свернуты.

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