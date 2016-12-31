От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые нельзя пропустить

Пока в России радуются позитивнному эффекту от первого и в целом успешного пуска ракеты с нового космодрома, в США в это время активно тестируют многоразовые ракеты и исследуют Солнечную систему, а в Китае испытывают свою лунную ракету. Вспоминаем самые важные события в космической отрасли за уходящий год.
- Китай: запуск ракеты Long March 5
- США: повторное использование многоразовой системы New Shepard
- США: первая ступень ракеты Falcon 9 впервые села на морскую платформу
- США: запуск миссии OSIRIS-REx
- США: прибытие к Юпитеру станции Juno
- США: взрыв на стартовой площадке Falcon 9
- ЕС: завершение миссии Rosetta
- ЕС и Россия: прибытие к Марсу миссии ExoMars-2016
- Россия: первый старт с Восточного
- Россия: падение «Прогресса»