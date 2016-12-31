От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые нельзя пропустить

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Пока в России радуются позитивнному эффекту от первого и в целом успешного пуска ракеты с нового космодрома, в США в это время активно тестируют многоразовые ракеты и исследуют Солнечную систему, а в Китае испытывают свою лунную ракету. Вспоминаем самые важные события в космической отрасли за уходящий год.