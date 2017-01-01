Астронавты NASA и ЕКА на МКС в начале января дважды выйдут в отрытый космос

Находящиеся на борту Международной космической станции астронавты NASA Роберт Кимброу и Пегги Уитсон готовятся к скорому сеансу внебортовой деятельности в открытом космосе, который должен пройти в начале января 2017 года.

Сообщается, что первый выход за пределы МКС состоится 6 января. При этом для Кимброу он будет уже третьим в карьере. Впрочем, для Уитсон, которая считается одним из самых опытных астронавтов, данный выход в открытый космос будет уже седьмым по счету.

Следующий сеанс внебортовой деятельности состоится 13 января. Тогда в открытый космос вновь отправится Кимброу, а компанию ему при этом составит пилот Европейского космического агентства Том Песке. При этом для последнего данный опыт будет иметь место впервые.

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Одной из основных задач, преследуемых в ходе данной деятельности, является установка за бортом МКС креплений, которые должны будут удерживать доставленные на станцию ранее новые ионно-литиевые батареи. Все остальные подробности, как ожидается, будут озвучены NASA в ходе брифинга, который должен состояться 4 января. При этом ожидается ведение прямой трансляции пребывания людей за бортом МКС.

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