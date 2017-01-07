В 2022 году жители Земли увидят рождение звезды

 

Фото: AP/SCANPIX

Жители Земли в 2022 году смогут невооруженным глазом увидеть рождение на небе новой звезды.

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Как пишет Times, случится это в результате столкновения двух других звезд. Согласно данным исследования американского астронома Ларри Молнара, новое небесное тело появилось в результате столкновения звезд еще в третьем веке нашей эры, однако свет от вспышки добирался до Земли около 1 800 лет.

Новая звезда появится на некоторое время в созвездии Лебедя. Вспышка может оказаться настолько сильной, что станет на несколько дней одним из самых ярких объектов на ночном небе.

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Молнар считает, что жители Земли смогут наблюдать за событием в 2022 году, хотя расчетами предусмотрена погрешность в несколько лет.

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