Самая маленькая ракета-носитель в мире упала после запуска

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Запуск самой маленькой ракеты-носителя в мире SS-520 со спутником, который был произведен в Японии в воскресенье, 15 января, завершился неудачей. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на аэрокосмическое агентство страны (JAXA).

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Как уточнили специалисты JAXA, они были вынуждены прервать полет SS-520 из-за технических неполадок. По их словам, спустя некоторое время после запуска, они перестали получать данные о состоянии ракеты-носителя. В результате космический аппарат вместе со спутником упал в море.

Пуск состоялся в 08:30 с космодрома Утиноура.

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Длина ракеты-носителя составляет 9,5 метра, а вес — 2,6 тонны, спутник весит 3 килограмма при высоте 35 сантиметров.

Расходы на разработку и запуск ракеты-носителя со спутником составили 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов).

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