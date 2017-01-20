Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией

Эксперты образовательного канала Wendover Productions видеохостинга YouTube назвали наиболее вероятный способ контакта землян с гипотетической инопланетной цивилизацией.

По их мнению, первая коммуникация между мирами скорее всего будет произведена при помощи радиосвязи.

Наиболее мощным средством для обеспечения контакта со стороны Земли в настоящее время, как отмечает Wendover Productions, является радиотелескоп Аресибо, расположенный в Пуэрто-Рико.

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