Загадочные метеориты из России опровергли миф о Солнечной системе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Представление о том, что химический состав небесных тел Солнечной системы был неизменным, оказалось мифом. Это выяснили исследователи из Лундского университета (Швеция), которые изучили 43 космических объекта, упавших на Землю 470 миллионов лет назад и найденных в России. Их статья опубликована в журнале Nature.

В 2016 году геолог Биргер Шмитц нашел в шведском карьере метеорит, названный Österplana 065. Ученый назвал обнаруженное небесное тело «вымершим» из-за его уникального химического состава, который не встречался до этого ни в одном другом метеорите. Кроме того, объект упал на Землю в ордовикский период (485-443 миллиона лет назад). Это навело геолога на мысль, что древние метеориты были совершенно другими.

Исследователи, работавшие в лаборатории астрогеобиологии в Лунде, проанализировали отложения на морском дне у северо-восточных берегов России.

С помощью кислот ученые растворили несколько тонн осадочных пород, чтобы найти зерна оксида хрома, попавшие на Землю в составе метеоритов.

Чтобы выяснить, к какому типу относились связанные с зернами космические тела, геологи провели химический и изотопный анализ.

Реклама

Оказалось, что древние метеориты действительно сильно отличались от современных. По мнению ученых, это указывает на то, что около 500 миллионов лет назад в Солнечной системе произошло событие, которое повлияло на химический состав космических объектов. Однако что именно это было, пока остается неизвестным.

Еще по этой теме
В метеорите, который упал в России, нашли странный кристалл

В метеорите, который упал в России, нашли странный кристалл

Youtube «взорвало» видео падения метеорита под Омском

Youtube «взорвало» видео падения метеорита под Омском

В Архангельской области засняли падающие метеоры из потока Квадратиды

В Архангельской области засняли падающие метеоры из потока Квадратиды


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Salacgrīvas pag., 1000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR

reklama.vesti.lv

Верьте мне, дорогие латвийцы, в Германии нас никто не ждет! Новости

Верьте мне, дорогие латвийцы, в Германии нас никто не ждет!

Марат Башаров рассказал о страшной болезни Showbiz

Марат Башаров рассказал о страшной болезни

В центре Лиепаи убита женщина-дворник Новости

В центре Лиепаи убита женщина-дворник

Татуировки раздетой Юлии Волковой вызвали споры о приличии Showbiz

Татуировки раздетой Юлии Волковой вызвали споры о приличии

Певица Слава не стесняется располневшей фигуры в купальнике Showbiz

Певица Слава не стесняется располневшей фигуры в купальнике

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 