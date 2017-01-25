 

Фото: Uncredited / TT NYHETSBYRÅN

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило завораживающее видео, демонстрирующее то, как могла бы выглядеть посадка межпланетного аппарата на Плутоне.

Ранее NASA уже публиковало схожий ролик, но тогда он был представлен в чёрно-белом варианте. Теперь специалисты на основе данных от станции New Horizons создали цветное видео.

В основу ролика положены более 100 снимков, которые межпланетный аппарат делал на протяжении шести недель летом 2015 года. Чёрно-белые изображения были дополнены данными о цвете, переданными с борта New Horizons системой Ralph.

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В начале ролика (см. ниже) планета и её спутник Харон выглядят небольшими точками. Однако по мере сокращения расстояния всё отчётливее становятся видны образования на поверхности Плутона.

Напомним, что аппарат New Horizons был запущен ещё в январе 2006 года. Сейчас миссия по изучению Плутона и Харона завершена. Для станции определена новая цель — транснептуновый объект 2014 MU69 из пояса Койпера. Он, по различным оценкам, имеет диаметр от 45 до 60 км и орбитальный период 294 года. Объект находится примерно в 1,5 млрд км за Плутоном.


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