Сегодня Землю едва не протаранил «астероид-автобус»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Мимо Земли пролетел очередной астероид. Как сообщает «РГ» со ссылкой на Business Insider, небесное тело, получившее обозначение 2017 BX, пронеслось примерно в 261 тысячи километров от нашей планеты. Это около 2/3 расстояния от Земли до Луны.

По словам ученых, размеры астероида могли составлять от четырех до 14 метров. Астрономы описывают его как нечто среднее между автомобилем и автобусом. Известно также, что он летит со средней скоростью 26 700 километров в час.

Специалисты отмечают, что даже при вхождении в атмосферу Земли такой астероид вряд ли представлял бы серьезную опасность для планеты. При этом сообщается, что три недели назад мимо Земли пронесся еще один астероид. Он был размером с дом и пролетел примерно на полпути между Землей и Луной.

Реклама

Астероид 2017 BX астрономы заметили в последний момент

Астероид 2017 BX впервые был замечен 20 января. Тогда он находился на расстоянии 261,120 км от Земли или на расстоянии не более чем двух третей до Луны, пишет «Независимая газета».

В обсерватории Slooh смогли уловить очень слабое изображение прохождения астероида 2017 BX под названием «Перезапуск».

Астероид едва виден на изображении, потому что даже не был обнаружен, когда приближался к Земле. Небесное тело довольно небольшое и движется с огромной скоростью. Его размер сравнивают с касаткой – от 3 до 12 метров в диаметре. Астероид движется со скоростью 27358,848 км/ч – это в десять раз быстрее, чем пуля, выпущенная из АК-47.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Земля
Земля, Liepāja, 100000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Известная топ-модель оказалась гермафродитом Wo&Men

Известная топ-модель оказалась гермафродитом

Друзья: экс-солистку группы «Лицей» убили из-за квартиры Showbiz

Друзья: экс-солистку группы «Лицей» убили из-за квартиры

СГД: работодатели и работники не мотивированы платить налоги Новости

СГД: работодатели и работники не мотивированы платить налоги

Лояльность педагогов: за что учитель может попасть под санкции Новости

Лояльность педагогов: за что учитель может попасть под санкции

Держитесь, мужчины! «Лучшая попка Бразилии» станцевала самбу Wo&Men

Держитесь, мужчины! «Лучшая попка Бразилии» станцевала самбу

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Земля Айнажи
Продают Земля Айнажи 8080 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 