Сегодня Землю едва не протаранил «астероид-автобус»

Мимо Земли пролетел очередной астероид. Как сообщает «РГ» со ссылкой на Business Insider, небесное тело, получившее обозначение 2017 BX, пронеслось примерно в 261 тысячи километров от нашей планеты. Это около 2/3 расстояния от Земли до Луны.

По словам ученых, размеры астероида могли составлять от четырех до 14 метров. Астрономы описывают его как нечто среднее между автомобилем и автобусом. Известно также, что он летит со средней скоростью 26 700 километров в час.

Специалисты отмечают, что даже при вхождении в атмосферу Земли такой астероид вряд ли представлял бы серьезную опасность для планеты. При этом сообщается, что три недели назад мимо Земли пронесся еще один астероид. Он был размером с дом и пролетел примерно на полпути между Землей и Луной.

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Астероид 2017 BX астрономы заметили в последний момент

Астероид 2017 BX впервые был замечен 20 января. Тогда он находился на расстоянии 261,120 км от Земли или на расстоянии не более чем двух третей до Луны, пишет «Независимая газета».

В обсерватории Slooh смогли уловить очень слабое изображение прохождения астероида 2017 BX под названием «Перезапуск».

Астероид едва виден на изображении, потому что даже не был обнаружен, когда приближался к Земле. Небесное тело довольно небольшое и движется с огромной скоростью. Его размер сравнивают с касаткой – от 3 до 12 метров в диаметре. Астероид движется со скоростью 27358,848 км/ч – это в десять раз быстрее, чем пуля, выпущенная из АК-47.