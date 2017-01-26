NASA показало снимок Юпитера в высоком разрешении

Крупнейший спутник Юпитера Ганимед (внизу)
 

Крупнейший спутник Юпитера Ганимед (внизу). Фото: REUTERS/Scanpix

Снимок сделал зонд Juno, запечатлев северные широты планеты.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Juno’s Close Look at the Little Red Spot

Снимок выполнен в высоком разрешении и позволяет рассмотреть детально крупнейшую планету солнечной системы.

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На снимке газового гиганта заметно атмосферное завихрение NN-LRS-1, которое ученые называют младшим братом Большого красного пятна, которое уже давно стало главным отличительным знаком Юпитера.

Сообщается, что NN-LRS-1 представляет собой третий по величине антициклон на планете, возникший приблизительно 23 года назад.

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