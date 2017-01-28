В России разберут три космические ракеты Протон

Россия возобновит пуски ракет-носителей Протон-М через несколько месяцев, но сначала придется разобрать три уже готовых ракеты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
- Завершено расследование аварии ракеты «Протон-М» в 2013 году 27 мая 2015 г.
- Запуск ракеты «Протон-М» закончился новым ЧП 16 мая 2015 г.
- Россия впервые в 2015 году произвела запуск ракеты-носителя «Протон» 1 февраля 2015 г.
- Запуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесен 26 ноября 2014 г.
«Пуски Протона-М будут возобновлены через три с половиной месяца. Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения», – написал он в своем Twitter.
Он также объявил, что «все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны».
«Три Протона-М будут разобраны. Двигатели второй и третьей ступеней заменены», – добавил Рогозин.Еще по этой теме