В России разберут три космические ракеты Протон

Россия возобновит пуски ракет-носителей Протон-М через несколько месяцев, но сначала придется разобрать три уже готовых ракеты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Пуски Протона-М будут возобновлены через три с половиной месяца. Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения», – написал он в своем Twitter.

Он также объявил, что «все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны».

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«Три Протона-М будут разобраны. Двигатели второй и третьей ступеней заменены», – добавил Рогозин.

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