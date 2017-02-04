Эксперты назвали три вероятные причины конца света

 

Фото: flickr.com/ Tony Fischer

Эксперты Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета (Великобритания) представили доклад, в котором перечислили основные, по их мнению, события, которые могли бы привести к уничтожению цивилизации на планете. Основные выводы публикации приводит издание The Daily Mail.

Специалисты полагают, что самую большую угрозу для человечества представляют пандемия, изменение климата и ядерная война. По мнению экспертов, в настоящее время правительствами стран мира делается недостаточно, чтобы обезопасить планету от возможных угроз. Особенно остро проблема касается применения биологического оружия.

Доклад «Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление», представленный Институтом будущего человечества, основан на опросе широкого круга экспертов, участвующих в ряде специализированных мероприятий, проводимых при Оксфордском и Кембриджских университетах (Великобритания). Специалисты призывают международных лидеров обратить внимание на озвученные в докладе проблемы.

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Ранее британские и американские геофизики показали, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем.

Ранее сообщалось, что при самом плохом развитии событий человечеству придет конец не раньше, чем через 2,8 млрд лет.

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