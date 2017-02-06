Внутри Hyperloop: SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле

 

Фото: Скриншот

Компания Илона Маска SpaceX опубликовала панорамное видео, снятое на испытательном участке тоннеля Hyperloop. Запись была сделана во время первого этапа конкурса Hyperloop Pod Competition, в котором в конце января участвовали прототипы вакуумных поездов.

Камера, снимавшая поездку внутри испытательного тоннеля Hyperloop, была установлена на специальной тележке, использовавшейся для испытания прототипов. Этим объясняется относительно невысокая скорость движения.

Собственное видео, снятое внутри испытательного тоннеля Hyperloop, опубликовал и один из участников конкурса прототипов поездов — команда Массачусетского технологического университета. Его можно посмотреть здесь.

Реклама

Проект Hyperloop был представлен Илоном Маском в 2012 году. Предполагается, что скоростные поезда Hyperloop будут перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 километров в час.

Тоннели для Hyperloop планируется как прокладывать под землей, так и размещать на поверхности на специальных эстакадах.

Youtube

Еще по этой теме
SpaceX показала снимок планируемой к запуску сверхтяжелой ракеты

SpaceX показала снимок планируемой к запуску сверхтяжелой ракеты

В SpaceX сообщили дату первого после аварии запуска Falcon 9

В SpaceX сообщили дату первого после аварии запуска Falcon 9

SpaceX впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9

SpaceX впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы Wo&Men

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы

Рижане изнасиловали девушку и выложили фото в Instagram Новости

Рижане изнасиловали девушку и выложили фото в Instagram

Дальше некуда! 48-летня Бондарчук в бикини ужаснула худобой Wo&Men

Дальше некуда! 48-летня Бондарчук в бикини ужаснула худобой

Как удовлетворить мужчину эмоционально: пилотаж покруче секса Wo&Men

Как удовлетворить мужчину эмоционально: пилотаж покруче секса

Виктория Боня после поцелуя мужа с моделью заявила о расставании Showbiz

Виктория Боня после поцелуя мужа с моделью заявила о расставании

учен

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 