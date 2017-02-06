Внутри Hyperloop: SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле

Компания Илона Маска SpaceX опубликовала панорамное видео, снятое на испытательном участке тоннеля Hyperloop. Запись была сделана во время первого этапа конкурса Hyperloop Pod Competition, в котором в конце января участвовали прототипы вакуумных поездов.

Камера, снимавшая поездку внутри испытательного тоннеля Hyperloop, была установлена на специальной тележке, использовавшейся для испытания прототипов. Этим объясняется относительно невысокая скорость движения.

Собственное видео, снятое внутри испытательного тоннеля Hyperloop, опубликовал и один из участников конкурса прототипов поездов — команда Массачусетского технологического университета. Его можно посмотреть здесь.

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Проект Hyperloop был представлен Илоном Маском в 2012 году. Предполагается, что скоростные поезда Hyperloop будут перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 километров в час.

Тоннели для Hyperloop планируется как прокладывать под землей, так и размещать на поверхности на специальных эстакадах.

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