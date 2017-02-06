Путешествие к альфе Центавра показали на видео

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Немецкие ученые Майкл Хиппке и Рене Хеллер предложили экономный способ путешествия к альфе Центавра. Видео, демонстрирующее полет до звезды, выложил на YouTube второй автор, кратко о работе сообщает издание Scientific American.

Еще по этой теме

Дорога, по расчетам специалистов, займет примерно 140-150 лет, а для полета потребуется гигантский световой парус, который бы разогнал микрозонд массой около 10 граммов до 20 процентов от скорости света. По мере приближения к альфе Центавра зонд должен развернуть паруса в сторону этой звезды и таким образом затормозить вблизи нее.

Youtube

Реклама
Еще по этой теме
NASA показало видео посадки на Плутон

NASA показало видео посадки на Плутон

Внутри Hyperloop: SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле

Внутри Hyperloop: SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях Новости

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы Wo&Men

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы

Как удовлетворить мужчину эмоционально: пилотаж покруче секса Wo&Men

Как удовлетворить мужчину эмоционально: пилотаж покруче секса

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума Showbiz

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума

Страны Балтии в советские годы: вещи,о которых уже не помнят Новости

Страны Балтии в советские годы: вещи,о которых уже не помнят

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 