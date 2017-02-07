Астрономы Обнаружили Необычайно Прожорливую Черную Дыру

Ученые из университета Нью-Гэмпшира в Дареме рассказали об обнаружении в созвездии Девы необычайно прожорливой сверхмассивной черной дыры, которая пожирает звезду рекордные 11 лет.

К такому открытию ученые пришли в ходе наблюдения расположенного в нескольких миллиардах световых лет от нас галактического скопления NGC 5813 в созвездии Девы. Для наблюдения используются рентгеновские телескопы XMM-Newton и Chandra. В ходе наблюдения на гораздо меньшем расстоянии была обнаружена галактика SDSS J1500+ 0154, которая по своей структуре напоминает спутник Млечного Пути Большое Магелланово Облако.

Как и в последнем, в SDSS J1500+ 0154

происходят активные процессы звездообразования, а еще там находится сверхмассивная черная дыра в миллион раз тяжелее Солнца.

Объект крайне ярок в рентгеновском диапазоне, что свидетельствует о «трапезе» этой черной дыры. В роли «обеда» выступает звезда, которой не повезло оказаться близко. Обычно гравитация таких объектов разрывает звезды, и поглощаются они постепенно.

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Ученые захотели понять, сколько же времени у данной черной дыры занимает этот процесс и с немалым удивлением обнаружили, что объект стал ярким в рентгеновском диапазоне еще в далеком 2005 году. Таким образом, «обед» этого объекта длится на порядок дольше обычных значений.

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