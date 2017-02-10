Уфологи утверждают, что канадские военные сбили НЛО

Уфологи утверждают, что канадские военные сбили в Британской Колумбии неопознанный летальный аппарат, который можно идентифицировать, как «корабль пришельцев». Так, в руки сотрудников американской организации Mutual UFO Network, занимающиеся сбором и анализом сведений об НЛО, попали видеоматериалы, на которых зафиксирован падающий объект.

По словам очевидцев, объект двигался достаточно медленно, как будто продолжая сопротивляться гравитации. Как отмечают ученые, если бы это был самолет, он бы моментально рухнул вниз.

Оператору удалось запечатлеть момент, как дымящийся след от сбитого НЛО подсвечивается лучами заходящего солнца.

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